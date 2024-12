Acidente entre duas motos mata mulher de 20 anos no sul de SC A jovem motociclista colidiu com outra moto em Treze de Maio e não resistiu aos ferimentos; o outro condutor, um adolescente de 17... ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 22h28 (Atualizado em 08/12/2024 - 22h28 ) twitter

Uma mulher de 20 anos morreu após um acidente de trânsito em Treze de Maio, no sul de Santa Catarina, na madrugada deste domingo (8). Ela estava em uma motocicleta e colidiu em outra moto que vinha no sentido contrário. O acidente aconteceu por volta da meia-noite no bairro Rio Vargedo.

