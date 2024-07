Acidente fatal na BR-280 choca moradores de Araquari

ND Mais |Do R7

Imagens de câmera de segurança registraram o momento de uma colisão entre dois veículos que deixou uma vítima fatal na BR-280, em Araquari, no Norte do Estado. O acidente aconteceu nesse sábado (6) por volta das 6h28. Um motociclista morreu ainda no local do acidente.

