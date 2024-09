Acidente grave deixa três mulheres feridas em São José do Cedro Na noite de domingo (8), no interior de São José do Cedro, uma mulher ficou inconsciente e outras duas feridas, após serem atropeladas... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 14h07 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h07 ) ‌



Três mulheres, de 36, 38 e 31 anos, ficam inconscientes após serem atropeladas na linha Imperatriz, no interior de São José do Cedro, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O acidente foi na noite de domingo (8).

