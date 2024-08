Acidente Grave em Chapecó: Carro Capota com Cinco Ocupantes Um carro com cinco pessoas saiu da pista e capotou no fim da manhã deste domingo (25) na BR-282, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 00h50 (Atualizado em 26/08/2024 - 00h50 ) ‌



Um carro com cinco pessoas saiu da pista e capotou no fim da manhã deste domingo (25) na BR-282, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. Todas as vítimas estavam fora do veículo na chegada do Corpo de Bombeiros.

