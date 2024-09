Acidente grave em Florianópolis deixa homem preso às ferragens Vítima teve ferimento na cabeça e precisou ser encaminhada ao hospital na manhã deste sábado (7); outras três pessoas se feriram, mas... ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 16h50 (Atualizado em 07/09/2024 - 16h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



Um homem, de 26 anos, ficou preso às ferragens após colidir com outro veículo na SC-402, na praia de Jurerê, em Florianópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teve um ferimento na cabeça e estava desorientada no momento do resgate.

