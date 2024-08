Acidente Grave em SC: Homem Encarcerado Após Colisão Na madrugada deste sábado (3), um acidente na rua 280, no bairro Areias Pequenas, em Araquari, deixou um homem encarcerado com a perna... ND Mais|Do R7 03/08/2024 - 23h56 (Atualizado em 03/08/2024 - 23h56 ) ‌



Na madrugada deste sábado (3), um acidente na rua 280, no bairro Areias Pequenas, em Araquari, deixou um homem encarcerado com a perna presa sobre o painel do carro após uma colisão com um caminhão.

