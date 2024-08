Acidente Grave na SC-355 Deixa Motorista Ferido Um motorista de 25 anos foi socorrido com suspeita de hemorragia interna após sair da pista e bater com o carro em um barranco. O... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 13h17 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h17 ) ‌



Um motorista de 25 anos foi socorrido com suspeita de hemorragia interna após sair da pista e bater com o carro em um barranco. O acidente aconteceu por volta das 23h45 da quinta-feira (8), na SC-355, interior de Água Doce, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

