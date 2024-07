ND Mais |Do R7

Acidente impressionante: carro capota após colisão em rua movimentada de Joinville Um carro capotou após uma colisão com outro veículo em Joinville, no Norte do Estado. O acidente, flagrado por câmeras de segurança...

Um carro capotou após uma colisão com outro veículo em Joinville, no Norte do Estado. O acidente, flagrado por câmeras de segurança, aconteceu às 14h41, nesta quarta-feira (10), e atrapalhou o trânsito no bairro Guanabara, na zona Sul da cidade.

