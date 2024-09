Acidente impressionante em Chapecó deixa motorista ferida O acidente foi na manhã desta sexta (6). Uma mulher ficou ferida após, perder o controle do veículo e capotar no contorno viário em... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 15h59 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h59 ) ‌



Uma mulher ficou ferida ao perder o controle do veículo e capotar no contorno viário em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi na manhã desta sexta-feira (6), no trajeto entre o acesso ao aeroporto e o bairro Efapi.

