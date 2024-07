ND Mais |Do R7

Acidente inesperado no clássico entre Palmeiras e Corinthians Uma cena inusitada chamou atenção e viralizou no duelo entre Palmeiras e Corinthians, nesta segunda-feira, no Allianz Parque, pelo...

Alto contraste

A+

A-

Uma cena inusitada chamou atenção e viralizou no duelo entre Palmeiras e Corinthians, nesta segunda-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Yuri Alberto, do Timão, tropeçou e caiu sozinho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Motorista é ejetado de caminhão e morre atropelado na BR-101 no Sul de SC

• Larva é encontrada em refeição servida no Hospital Regional de Joinville

• VÍDEOS: Cocaína é encontrada em container de carne que iria para a Espanha em porto de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.