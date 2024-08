Acidente na BR-101: Carro Capota e Combustível Vaza em Araquari Um carro capotou, vazando combustível, no km 53 da BR-101 em Araquari, Norte de Santa Catarina, na manhã deste domingo (11). A única... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 23h45 (Atualizado em 11/08/2024 - 23h45 ) ‌



Um carro capotou, vazando combustível, no km 53 da BR-101 em Araquari, Norte de Santa Catarina, na manhã deste domingo (11). A única vítima do acidente, motorista do veículo, foi encontrada consciente e orientada.

