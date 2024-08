Acidente na BR-101 Gera Longa Fila e Lentidão em Direção a Florianópolis Uma colisão no sentido sul da BR-101, próximo ao Mundo Car de São José, na Grande Florianópolis, gerou lentidão entre a Via Expressa... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 23h23 (Atualizado em 19/08/2024 - 23h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma colisão no sentido sul da BR-101, próximo ao Mundo Car de São José, na Grande Florianópolis, gerou lentidão entre a Via Expressa e a Ponte Colombo Salles, que dá acesso a Ilha. O acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (19) e a fila chegou a 7 km.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Ligue 180’ em SC registra aumento de 30% nas denúncias de violência contra a mulher em 2024

• Carro com GNV explode e fecha viaduto na Grande Florianópolis

• Fila de 7 km: veículos colidem em São José e causam lentidão até Florianópolis