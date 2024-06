Acidente na BR-163 deixa três feridos: viatura da Polícia Militar envolvida

ND Mais |Do R7

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro de passeio e uma viatura da Polícia Militar. O acidente foi registrado na BR-163, em Guarujá do Sul, no Oeste de Santa Catarina, no fim da tarde deste sábado (22).

