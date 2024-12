Acidente na BR-470: Carro sai da pista, capota e dois ficam presos às ferragens em SC Acidente ocorreu em Navegantes, na manhã deste sábado (7); vítimas não sofreram lesões graves e foram retiradas do veículo pela equipe... ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 17h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um carro saiu da pista e capotou na manhã deste sábado (7), na BR-470, em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. No veículo, estavam dois homens, que ficaram presos às ferragens após o acidente. As vítimas não sofreram lesões graves e foram retiradas do local pelo Corpo de Bombeiros.

Para mais detalhes sobre este acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Por causa dos alagamentos, vestibular da UFSC tem horários alterados em Joinville

Vestibular Unificado embaixo de chuva: acumulado pode atingir até 300 milímetros

Irmãos campeões: jovens de Florianópolis brilham no jiu-jitsu com medalhas internacionais