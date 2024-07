Acidente na SC-390: Blocos de concreto atingem três carros no Sul de SC A queda da carga de blocos de concreto de um caminhão ocasionou um acidente de trânsito na SC-390, no bairro Guarda, em Tubarão,... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 18h05 (Atualizado em 22/07/2024 - 18h05 ) ‌



A queda da carga de blocos de concreto de um caminhão ocasionou um acidente de trânsito na SC-390, no bairro Guarda, em Tubarão, nesta segunda-feira (22). As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foram acionadas, por volta das 8h25, para atender a ocorrência.

