ND Mais |Do R7

Acidente na Serra de Corupá interdita BR-280 A Serra de Corupá, no Norte de Santa Catarina, foi totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (6), após uma carreta com lixo...

Publicidade

‌



A+

A-

Publicidade

A Serra de Corupá, no Norte de Santa Catarina, foi totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (6), após uma carreta com lixo tombar no km 85 da BR-280. O acidente ocorreu por volta das 6h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Rua de Blumenau fica interditada após acidente entre dois caminhões e três carros

• Acidente gravíssimo entre carro e caminhão mata motorista na BR-280; vítima foi identificada

• ‘Atrasado para date’, Uber abandona idosa no meio do caminho em Balneário Camboriú