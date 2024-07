Acidente no Aeroporto de Congonhas: Avião com Destino a Florianópolis é Atingido O avião da Gol atingido pela aeronave da Latam, na última segunda-feira (29) tinha como destino Florianópolis, Santa Catarina. Todos... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 15h44 (Atualizado em 30/07/2024 - 15h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O avião da Gol atingido pela aeronave da Latam, na última segunda-feira (29) tinha como destino Florianópolis, Santa Catarina. Todos os passageiros com destino à capital catarinense já estavam a bordo e esperavam a decolagem no pátio do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no momento do acidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Avião atingido no Aeroporto de Congonhas tinha Florianópolis como destino

• Hugo Calderano vence ‘amigo’ espanhol e vai às oitavas no tênis de mesa em Paris

• Inquilino se passa por dono de apartamentos e acaba preso em Balneário Camboriú