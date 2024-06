ND Mais |Do R7

Acordo assinado: servidores e docentes do IFSC encerram greve e definem retorno Após decidirem pelo encerramento da greve, após quase três meses, representantes dos servidores e docentes do IFSC (Instituto Federal...

Após decidirem pelo encerramento da greve, após quase três meses, representantes dos servidores e docentes do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) assinaram termo de acordo com o governo federal. As negociações trataram da reestruturação das duas carreiras e da recomposição salarial.

