Adolescente arrastada por cavalo choca internautas Acidente aconteceu na manhã da segunda-feira (2) em Rosário do Sul e foi registrado por câmeras de segurança; adolescente arrastada... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 21h51 (Atualizado em 04/09/2024 - 21h51 ) ‌



Uma menina, de 14 anos, se feriu após ser puxada por um cavalo, em um município do Rio Grande do Sul, na segunda-feira (2). O acidente, que terminou com adolescente arrastada por cavalo, foi registrado por câmeras de segurança.

