Adolescente de 15 anos é encontrado morto em Chapecó Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto em uma casa na tarde deste sábado (6), na rua Jacó, na Vila Betinho, área leste do...

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto em uma casa na tarde deste sábado (6), na rua Jacó, na Vila Betinho, área leste do município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Ele foi supostamente assassinado com um tiro na cabeça.

