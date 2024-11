Adolescente de 15 anos é importunada sexualmente dentro de ônibus lotado em Joinville Adolescente de 15 anos é importunada sexualmente dentro de ônibus lotado em Joinville ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h30 ) twitter

Adolescente importunada em ônibus

Uma adolescente foi vítima de importunação sexual em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na última semana. O caso aconteceu dentro de um ônibus do transporte coletivo e veio à tona no sábado (9), após divulgação nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso alarmante.

