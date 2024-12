Adolescente desaparece no Morro do Amaral em Joinville e mergulhadores realizam buscas Vítima catava caranguejo quando teria submergido; bombeiros fazem buscas no local ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 21h49 (Atualizado em 07/12/2024 - 21h49 ) twitter

Um adolescente de 14 anos desapareceu na tarde deste sábado (7) no Morro do Amaral, conhecido como uma ilha situada a 16 km do centro de Joinville. De acordo com informações iniciais repassadas pelo Águia da Polícia Militar ao ND Mais, a vítima estava catando caranguejos no mangue quando submergiu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as buscas e a situação em Joinville.

