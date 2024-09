Adolescente é morto em SC e suspeito alega desconhecimento sobre arma municiada O adolescente de 14 anos foi morto com tiro na altura do peito em Campo Erê, no Extremo-Oeste do Estado; suspeito, de 16 anos, foi... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 11h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h12 ) ‌



O suspeito de matar um adolescente de 14 anos com um tiro na altura do peito, em Campo Erê, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, disse à Polícia Civil que acionou o gatilho sem saber que a arma de fogo estava municiada.

