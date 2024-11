Adolescente morre afogado no Lajeado São José em Chapecó Adolescente morre afogado no Lajeado São José em Chapecó ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 21h09 ) twitter

Equipes de busca foram mobilizadas - Marcos Lewe

Um adolescente, de 16 anos, morreu afogado quando nadava com amigos no Lajeado São José, no Bairro Efapi, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. Por volta das 15h, deste sábado (9), o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas por adolescente que havia desaparecido.

