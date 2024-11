Adolescente some em Barra Velha e bombeiros iniciam buscas Amigo de adolescente conseguiu sair da água ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 21h08 ) twitter

Um adolescente desapareceu no mar da praia do Tabuleiro, em Barra Velha, por volta das 15h desta quinta-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o menino de 14 anos estava junto com um amigo.

