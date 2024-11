Adolescente venezuelano que desapareceu em Chapecó é encontrado pela família Adolescente venezuelano que desapareceu em Chapecó é encontrado pela família ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 06/11/2024 - 21h28 ) twitter

Adolescente venezuelano desaparecido

O adolescente venezuelano Thomas Enrique Cardozo Torres, de 13 anos, que estava desaparecido desde o último sábado, 2 de novembro, foi encontrado no fim da terça-feira (5), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Ele havia desaparecido na rua Inambu, no bairro Efapi. A família mora no Brasil há cerca de dois meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o caso.

