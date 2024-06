ND Mais |Do R7

Adolescentes em busca de um lar: a realidade da adoção no Brasil Hoje no Brasil há 4.825 crianças disponíveis para adoção e 36.282 pretendentes, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento...

Alto contraste

A+

A-

Hoje no Brasil há 4.825 crianças disponíveis para adoção e 36.282 pretendentes, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça. O grande problema está no fato de que a maioria das pessoas (22.866) projetarem adotar filhos de 4 a 6 anos (681), faixa etária com a menor soma disponível. Enquanto na faixa de 14 a 18 anos existem 1.565 adolescentes para 160 famílias que aceitam a idade. Outra adversidade surge quando se analisam as informações por Estado: em 17 deles, o número total de crianças é maior que o de requerentes. Apenas em São Paulo essa contagem se sobressai.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Adolescentes sofrem para encontrar uma família adotiva

• Confira a programação do 6º Rodeio Internacional do Boca da Serra e da 23ª Festa do Frescal

• Messi também é fã! Craque revela vontade de ter foto com lenda da NBA



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.