Adriano Silva e Rejane Gambin Confirmam Candidatura em Joinville com Apoio de 7 Partidos A convenção do partido Novo em Joinville, no Norte de Santa Catarina, teve direito à bateria, torcida organizada e um público de... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 21h53 (Atualizado em 27/07/2024 - 21h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A convenção do partido Novo em Joinville, no Norte de Santa Catarina, teve direito à bateria, torcida organizada e um público de 4 mil pessoas, de acordo com a organização do evento. Ao lado de outros sete partidos, Adriano Silva e Rejane Gambin foram confirmados, na tarde deste sábado (27), como candidatos à reeleição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Com 7 partidos coligados, Novo confirma Adriano Silva e Rejane Gambin à reeleição em Joinville

• Brasil estreia com vitória no vôlei de praia masculino das Olimpíadas 2024

• Morre mecânico que foi atingido por carro enquanto consertava caminhão em SC