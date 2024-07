ND Mais |Do R7

Adutora rompe e deixa bairros sem água em Chapecó: Casan age rapidamente para reparar o dano A Casan trabalhou ao longo do domingo (30) para consertar o buraco causado pela força da água, após uma adutora romper e estourar...

A Casan trabalhou ao longo do domingo (30) para consertar o buraco causado pela força da água, após uma adutora romper e estourar o asfalto na rua Machado de Assis com a Rua Guaporé, no Bairro Jardim Itália, em Chapecó/SC.

