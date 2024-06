ND Mais |Do R7

Adutora rompe, estoura asfalto e deixa mais de 20 bairros sem água em Chapecó Uma adutora de ferro da Casan rompeu na manhã deste domingo (30), em Chapecó. O asfalto da na rua Machado de Assis com a Rua Guaporé...

Uma adutora de ferro da Casan rompeu na manhã deste domingo (30), em Chapecó. O asfalto da na rua Machado de Assis com a Rua Guaporé, no Bairro Jardim Itália, foi danificado com a força da água.

