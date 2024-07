ADVB/SC: 40 anos de história e reconhecimento

ND Mais |Do R7

Uma das criações do saudoso Eurides Antunes Severo (1932-2017), a ADVB/SC (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) de Santa Catarina, completa 40 anos de fundação em 2024. E seu nome foi lembrado sucessivas vezes na noite de segunda-feira, na sessão especial que celebrou as quatro décadas da entidade, na Alesc (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina).

