Advogados perdem contato com influenciador suspeito de atropelamento no RJ A defesa contratada pelo influenciador digital Vitor Belarmino, de 30 anos, afirma que desconhece o paradeiro do cliente. Belarmino... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 17h13 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h13 ) ‌



A defesa contratada pelo influenciador digital Vitor Belarmino, de 30 anos, afirma que desconhece o paradeiro do cliente. Belarmino é apontado como motorista da BMW que atropelou e matou Fábio Toshiro, de 42 anos, no sábado (13), no Rio de Janeiro.

