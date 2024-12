Aeroporto de Florianópolis terá até 50 voos internacionais por dia durante o verão; veja rotas Expectativa é de que o aeroporto tenha um crescimento de 20% na circulação de passageiros durante a alta temporada; no total, serão... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 21h28 (Atualizado em 05/12/2024 - 21h28 ) twitter

O Aeroporto de Florianópolis terá até 50 voos internacionais por dia durante a alta temporada de verão 2024/2025. É esperada que esta seja a maior temporada da história do aeroporto, com um crescimento de 20% da movimentação e circulação de passageiros.

