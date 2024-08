Aeroporto de Joinville: Crescimento Surpreendente em Meio a Reformas As obras de ampliação do Aeroporto de Joinville, no Norte catarinense, já estão 75% concluídas. Em meio aos trabalhos de melhorias... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 23h46 (Atualizado em 06/08/2024 - 23h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As obras de ampliação do Aeroporto de Joinville, no Norte catarinense, já estão 75% concluídas. Em meio aos trabalhos de melhorias, o aeroporto registrou um aumento no número de passageiros no primeiro semestre de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Em meio a obras de ampliação, Aeroporto de Joinville tem aumento de movimentação de passageiros

• Duas praias de SC disputam título de primeira Reserva Nacional de Surfe; saiba quais

• Capitania dos Portos acata MP e restringe navegação sob a Pedro Ivo Campos e Colombo Salles