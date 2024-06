ND Mais |Do R7

Aeroporto Salgado Filho reabre em Porto Alegre, mas voos continuam em Canoas O governo do Rio Grande do Sul anunciou a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir da primeira...

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir da primeira quinzena de julho. No entanto, os voos seguem concentrados em Canoas.

