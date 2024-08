Aerosmith: O Último Ato de uma Lenda do Rock A banda norte-americana de rock Aerosmith anunciou seu fim depois de mais de 50 anos de história. O anúncio foi feito neste sábado... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 19h56 (Atualizado em 04/08/2024 - 19h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A banda norte-americana de rock Aerosmith anunciou seu fim depois de mais de 50 anos de história. O anúncio foi feito neste sábado (3) no perfil oficial da banda, dona de sucessos como “I Don’t want to miss a thing” e “Crazy”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Fim de uma era: Aerosmith anuncia término da banda

• Motociclista invade contramão na rodovia SC-370 e morre em SC

• VÍDEO: Caçador de ‘tesouros’ encontra algemas na Praia Central de Balneário Camboriú