‘Agente da cultura’: músico Hermes Rück morre aos 94 anos em Joinville

Músico Hermes Rück morreu aos 94 anos em Joinville - Arquivo pessoal/Reprodução/ND

Hermes Guilherme Rück morreu, nesta quarta-feira (6), aos 94 anos. Em Joinville, no Norte catarinense, ele tornou-se um músico renomado e esteve à frente da Sociedade Harmonia Lyra e da Fundação Cultural do município, além de atuar na área financeira do Grupo ND.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre o legado de Hermes Rück na música e na cultura de Joinville!

