Agentes da Celesc são agredidos por homem com facão em comunidade no Sul de SC

Agentes da Celesc agredidos

Agentes da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) foram ameaçados e agredidos por um homem com um facão enquanto trabalhavam na comunidade de Bela Vista, em Santa Rosa do Sul, no Sul do Estado. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (22), por volta das 11h40.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

