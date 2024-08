Agosto Inicia com Sol Radiante em Santa Catarina O mês de agosto começa com condições favoráveis para nevoeiros entre a madrugada e o amanhecer desta quinta-feira (1), em todo o Estado... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 08h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 08h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O mês de agosto começa com condições favoráveis para nevoeiros entre a madrugada e o amanhecer desta quinta-feira (1), em todo o Estado. No entanto, o fenômeno se dissipa ao longo do dia, dando espaço ao predomínio do sol.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Agosto chega ensolarado: primeiro dia do mês começa com nevoeiros, mas sol predomina em SC

• VÍDEO: Motorista flagra homem em cima de monociclo elétrico em meio ao trânsito de Blumenau

• Eleições 2024 terão urnas eletrônicas novas e mais modernas