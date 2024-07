Agosto Mágico: Hermeto Pascoal Encanta SC com Shows Gratuitos Peguem essa, “tchurma”! O “bruxo” Hermeto Pascoal será o tema de agosto nos palcos catarinenses. O compositor, arranjador e multi-... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 21h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 21h43 ) ‌



Peguem essa, “tchurma”! O “bruxo” Hermeto Pascoal será o tema de agosto nos palcos catarinenses. O compositor, arranjador e multi-instrumentista será o homenageado da nova edição do projeto Tournée AF, que a partir desta semana circulará por quatro cidades do Estado com shows especiais e gratuitos.

