Água encanada chega para mais moradores da Pinheira, em Palhoça Água encanada chega para mais moradores da Pinheira, em Palhoça ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 20h48 (Atualizado em 02/12/2024 - 20h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pinheira, Palhoça

Parte da comunidade da Pinheira, em Palhoça, já tem acesso à água encanada, mas um novo projeto está ampliando esse benefício para mais moradores. A entrega atende famílias que vivem entre a subestação da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) e a UPA (Unidade do Pronto Atendimento).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o abastecimento de água na região!

Leia Mais em ND Mais:

É possível ter o ‘cérebro apodrecido’ por excesso de rede social? Veja o que diz a ciência

Iniciam obras para Hemosc de Itajaí após 6 anos da população reivindicando unidade

Transporte de transformador com mais de 130 toneladas pode deixar trânsito lento entre SC e PR