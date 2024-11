Ainda Estou Aqui: semelhança de elenco e família surpreende Ainda Estou Aqui: semelhança de elenco e família surpreende ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 21h09 ) twitter

Ainda Estou Aqui

A semelhança entre as fotos reais da família Paiva e as tiradas do elenco do longa-metragem Ainda Estou Aqui que conta a história do ex-deputado Rubens Paiva tem chamado a atenção na internet.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

