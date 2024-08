Ajuda Urgente: Vaquinha Online para Professora Atingida em Acidente Uma perseguição policial acabou atingindo um carro no centro de Criciúma, no Sul de SC, na noite da última quinta-feira (15). Mobilizadas... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h11 ) ‌



Uma perseguição policial acabou atingindo um carro no centro de Criciúma, no Sul de SC, na noite da última quinta-feira (15). Mobilizadas pela situação, as mães de seus alunos resolveram criar uma vaquinha online para ajudar a profissional a arcar com os custos causados pelo prejuízo da batida.

