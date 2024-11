Alargamento em Navegantes avança com licença do IMA Alargamento em Navegantes avança com licença do IMA ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 01/11/2024 - 22h28 ) twitter

DCIM\100MEDIA\DJI_0009.JPG

Saiu, nesta quarta-feira (30), a Licença Ambiental de Instalação (LAI) do alargamento da Praia do Gravatá, em Navegantes. A autorização foi dada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente em Itajaí.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o projeto e suas implicações.

