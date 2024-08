Alarming Statistics: SC Cities Rank High in Brazil's Rape Cases Um estupro a cada seis minutos. Ou seja, dez casos registrados por hora no Brasil. Esta conta se baseia nos 83.988 estupros relatados... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 08h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 08h56 ) ‌



Um estupro a cada seis minutos. Ou seja, dez casos registrados por hora no Brasil. Esta conta se baseia nos 83.988 estupros relatados em 2023, segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado em julho último, ante 78.887 no ano anterior, quando a taxa do crime por 100 mil habitantes saltou 6,5%, de 38,8 para 41,4.

