Alerta de vendaval: ventos fortes podem atingir o Brasil Inmet emitiu alerta para vendaval de até 60 km/h; fenômeno ocorre nesta sexta-feira (30) e é considerado de perigo potencial ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 23h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 23h21 ) ‌



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval que impactará diversas regiões do Brasil nesta sexta-feira (30). Com previsão de ventos que podem chegar a até 60 km/h, o fenômeno climático é classificado com grau de perigo potencial.

