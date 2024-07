Alerta em Florianópolis: Vazamento no Reservatório do Mont Serrat Preocupa Moradores O reservatório do Mont Serrat, em Florianópolis, está com um vazamento de água que ameaça moradores da comunidade. A estrutura é... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 10h04 (Atualizado em 26/07/2024 - 10h04 ) ‌



O reservatório do Mont Serrat, em Florianópolis, está com um vazamento de água que ameaça moradores da comunidade. A estrutura é responsável por armazenar dois milhões de litros de água, que agora correm pelo morro e deterioram casas no caminho.

