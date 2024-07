ND Mais |Do R7

Alerta em Joinville: motoristas de aplicativo são alvos de golpe do Pix Em apenas 10 dias, dois golpes do Pix foram registrados por motoristas de aplicativos em Joinville, no Norte catarinense. Segundo...

Em apenas 10 dias, dois golpes do Pix foram registrados por motoristas de aplicativos em Joinville, no Norte catarinense. Segundo investigação, os assaltantes se passavam por clientes, abordavam as vítimas com violência e exigiam grandes transferências em dinheiro.

