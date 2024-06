ND Mais |Do R7

Alerta: Formação de ciclone provoca instabilidades e temperaturas baixas em SC As instabilidades no tempo continuam atingindo Santa Catarina nesta quarta-feira (26), devido à formação de um ciclone entre as áreas...

As instabilidades no tempo continuam atingindo Santa Catarina nesta quarta-feira (26), devido à formação de um ciclone entre as áreas fronteiriças do Estado com o Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil.

