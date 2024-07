Alerta na Saúde: UTI da Grande Florianópolis em Níveis Críticos A região da Grande Florianópolis está com 96% de ocupação em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos hospitais públicos,... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 18h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A região da Grande Florianópolis está com 96% de ocupação em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos hospitais públicos, com somente nove leitos disponíveis. Os dados constam no painel da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ocupação em leitos de UTI passa de 96% na Grande Florianópolis

• Duplicação da BR-280 recebe R$ 167 mi de investimentos em 18 meses para acelerar obras

• Cães não saem do lado de ambulância enquanto dono é atendido após ser ferido a facão em SC